Produktankündigung: A500-Austauschmotherboard 'MiSS FGPA'

Der englischsprachige Anbieter 8bits4ever, der bereits diverse FPGA-Lösungen für Retro-Enthusiasten anbietet, will in Kürze ein FPGA-basiertes Austauschmotherboard für A500-Gehäuse anbieten. Die Anschlüsse des 'MiSS FPGA' getauften Produkts passen zum Amiga-Gehäuse, außerdem kann die ursprüngliche Amiga-Tastatur weiterverwendet werden.



Auf der Platine sitzt derselbe FPGA wie auf dem MiST, weswegen MiSS FPGA mit allen MiST-Kernen kompatibel sein soll. Zwei traditionelle Joystick-Anschlüsse sind vorhanden, die aber offenbar beide als Port 1 konfiguriert sind - vermutlich für den gleichzeitigen Betrieb von Maus und Joystick.



Die Spezifikationen des Rechners sehen wie folgt aus: Altera EP3C25E144C8N FPGA

32MB SDRAM

Four USB port (supports USB keyboards, mice and gamepads. Also USB hubs to add more that one device per port)

Internal 8-pin connector for A500 keyboard

Two DB9 classic joystick connector (assigned to port 1)

VGA/RGB output

RCA stereo audio output

Micro SD card slot (push-push style)

Internal MicroUSB programming port

MiniUSB power connector. 1000mA recomended!

On/Off mechanical switch

Custom 3D printed PCB holders for A500 case Miss FPGA soll ab Ende Februar, Anfang März verfügbar sein und 150 Euro kosten. (cg)



[Meldung: 27. Jan. 2021, 01:16] [Kommentare: 1 - 27. Jan. 2021, 08:23]

