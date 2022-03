Apollo-Team: Icedrake-Turbokarte für A1200 erhältlich

Wie Gunnar von Boehn Anfang der Woche im Apollo-Forum vermeldete, kann die Icedrake-Turbokarte für A1200 ab sofort für 570 Euro (inkl. Steuern) geordert werden. Die Spezifikationen:

Apollo 68080 CPU

Abhängig von der Anwendung entspricht die Performance bis zu 1000MHz 68030 / 500MHz 68040 / 250MHz 68060

512 MB DDR3 Memory

FastKick

Super-AGA GFX Core : Truecolor DIGITAL VIDEO OUT

3D Acceleration Unit

2 FastIDE/DVD/CompactFlash Controllers

SDcard für Datenaustausch

2 USB-Ports (Maus/Joypad mit CD32-Emulation)

RJ45 100BaseTX Ethernet 100MBit mit DMA

Anschluss für RTC-Module Nach aktuellem Stand gibt es folgende Hinweise/Einschränkungen: PCMCIA Geräte werden unterstützt.

Der IDE-Controller des A1200-Mainboards wird derzeit nicht unterstützt, bitte schließen Sie Ihr Boot-Laufwerk an den schnelleren ICEDRAKE-Anschluss an.

Amiga-Display-Umstellung auf DIGITAL-VIDEO. Dies ist eine neue Funktion, die automatisch arbeitet - in einigen Fällen kann es noch zu Störungen kommen. Die Video-Ausgabe ist standardmäßig auf PAL eingestellt, wenn Sie einen NTSC-A1200 haben, kann dies einige Artefakte verursachen. Ein Software-Update zur Behebung dieses Problems ist in Arbeit. (dr)



[Meldung: 05. Mär. 2022, 15:04] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]