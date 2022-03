09.Mär.2022

Hyperion (ANF)







Entwicklerpaket: AmigaOS-3.2-NDK R4 veröffentlicht

Pressemitteilung: Brüssel, 8. März 2022. Hyperion Entertainment freut sich, die sofortige Verfügbarkeit eines weiteren Updates für das Native Developer Kit (NDK) für AmigaOS 3.2 bekanntzugeben. Dieses R4-Update des AmigaOS-3.2-NDK ist ein Beweis für unser anhaltendes Engagement, das AmigaOS-3.2-Ökosystem zu unterstützen.



Das R4-Update des Native Developer Kit für AmigaOS 3.2 beinhaltet: Bessere Integration mit VBCC-, Manx-, Aztec- und GCC-Compilern

Aktualisierte Include-Dateien für Änderungen in AmigaOS 3.2.1

Allgemeine Verbesserungen

Mehr Beispielcode

Neurecherchierte Dokumentation für Betriebssystemfunktionen, die in den letzten 35+ Jahren nie behandelt wurden

Neue Entwickler-Dokumentation, die die Betriebssystem-Schnittstellen und Header-Dateien detailliert beschreibt, sowie eine Dokumentation über die optimale Nutzung von Speicher-Pools (mit vollständigem Quellcode) Das AmigaOS-NDK 3.2 R4 ist kostenlos in unserem Download-Bereich erhältlich.



Das AmigaOS-NDK 3.2 R4 wird auch an anderen Stellen zugänglich gemacht werden, um eine größere Akzeptanz und breitere Verfügbarkeit durch die AmigaOS-Entwicklergemeinde zu erreichen.



Hyperion Entertainment möchte dem AmigaOS-3.2-Entwicklungsteam und der AmigaOS-3.2-Benutzergemeinde für ihre anhaltenden Bemühungen und Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten danken. Wenn Sie unsere Bemühungen weiter unterstützen wollen, besuchen Sie bitte unseren AmigaOS-Merchandise-Store! (snx)



[Meldung: 09. Mär. 2022, 14:49] [Kommentare: 0]

