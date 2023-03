19.Mär.2023









Interview: Ravi Abbott (Kickstart - UK Amiga Expo, The Retro Hour)

Ravi Abbott ist bekannt durch seine diversen Dokumentationen und Videos wie "Downfall Amiga, after Commodore" oder Amiga Computer Buyers Guide 2022, betreibt gemeinsam mit Dan Wood den Podcast The Retro Hour, schreibt für die Amiga Addict, ist DJ und hat sich als neuestes Projekt vorgenommen, mit "Kickstart" (amiga-news.de berichtete) nach mehreren Jahren eine Kombination aus Nutzertreffen und Messe für Amigafans nach Großbritannien zurückzubringen. Wir haben Ravi Abbott zu seinen Motiven und seiner Motivation für all diese Projekte gefragt:



Amiga-News (AN): Ravi, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich nehme an, die Vorbereitungen zur Kickstart halten dich in Atem. Wie bist du auf die Idee gekommen zu diesem Event?



Ravi Abbott (RA): Vor Jahren gab es in Großbritannien große Veranstaltungen wie die World of Amiga, die ich als junger Mensch besuchte und deren Atmosphäre ich sehr vermisse. Unglücklicherweise gab es in Großbritannien seit vielen Jahren keine beständige Veranstaltung mehr, bei der alle Amiga-Anwender zusammenkommen konnten.

Nachdem ich an internationalen Veranstaltungen teilgenommen habe, habe ich mich immer gefragt, warum dies der Fall ist. In der Vergangenheit gab es einige fantastische Veranstaltungen wie das Vintage Computer Festival 2020 im Bletchley Park, die Amiga 30 in Peterborough und das beeindruckende große Benutzergruppentreffen Workbench.

Eine nationale Veranstaltung war vor der COVID-19 geplant, aber leider wurde sie abgesagt. Als jemand mit Erfahrung in der Veranstaltungsbranche beschloss ich, die Herausforderung anzunehmen, ein autarkes und konsistentes jährliches Veranstaltungsmodell in der Mitte Englands zu schaffen.



AN: Was war deine Motivation und was unterscheidet Kickstart möglicherweise von anderen Events wie AmiWest (USA) oder Amiga 37 (Deutschland)?



RA: Da der Amiga derzeit einen Popularitätsschub erfährt, war ich motiviert, diese Gelegenheit zu ergreifen und die Veranstaltung so weit wie möglich auszubauen. Veranstaltungen wie Amiga37 und Amiga Ireland waren eine enorme Inspirationsquelle, mit ihren beeindruckenden Teilnehmerzahlen, ihrer energiegeladenen Stimmung und ihren gut organisierten Musikdarbietungen, die unsere Veranstaltung beeinflusst haben. Markus hat hervorragende Arbeit geleistet, und wir haben sichergestellt, dass wir einen Termin gewählt haben, der nicht mit diesen unglaublichen Veranstaltungen kollidiert. Wir würden gerne an den Erfolg von Amiwest anknüpfen, der seit Jahren ununterbrochen anhält.



Genaue Zahlen liegen uns zwar nicht vor, aber gerade in dieser finanziell schwierigen Zeit ist es eine Herausforderung, sich auf eine große Anzahl von Plätzen festzulegen. Ich glaube jedoch, dass wir ein perfektes Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Teilnehmer, einem fantastischen Veranstaltungsort (dem ältesten Profifußballverein der Welt) und dem Interesse gefunden haben, das es uns ermöglicht, jedes Jahr auf dieser Grundlage aufzubauen und die Veranstaltung jedes Mal zu verbessern. Unser Fokus auf Kreativität und die Zukunft steht im Mittelpunkt unserer Vision, und wir freuen uns darauf, die großartige Geschichte der Amiga-Entwickler, -Musiker und -Künstler in Großbritannien mit Besuchern aus der ganzen Welt zu feiern.



AN: Nun, unsere Leser kennen dich durch den Podcast "The Retro Hour" und viele interessante Videos. Was treibt dich an? Was möchtest du erreichen?



RA: Es hat mir schon immer Spaß gemacht, die Technologie zu erforschen und die Geschichten darüber zu erzählen, wie sie sich entwickelt hat und welche einzigartigen Wege die Menschen gegangen sind, um in diese Branche einzusteigen. Die Computertechnologie hat sich so schnell entwickelt, dass großartige Geschichten und Errungenschaften oft verpasst werden, verloren gehen oder nicht erzählt werden. Die Mainstream-Medien haben sich schon immer abfällig über Gamer geäußert, und über Retro-Technologie wird oft ohne Intelligenz oder Nachdenken diskutiert, obwohl sie zur Entwicklung von so vielen Dingen in unserem heutigen Leben beigetragen hat. Wir wollten einen Podcast ins Leben rufen, in dem Entwickler und Kreative mit Ehrlichkeit und Respekt direkt mit den Zuhörern sprechen können. Ich hoffe, dass der Podcast und die Videos eines Tages Menschen helfen können, die Videospiele studieren oder sich einfach für dieses Thema interessieren. Es ist so wichtig, diese Geschichten zu erzählen, denn im Laufe der Zeit, in der wir den Podcast aufgenommen haben, sind leider einige unserer Gäste verstorben.



AN: Und ist es "nur ein Hobby" oder ist es ein Vollzeitjob?



RA: Ich habe mit dem Podcast zunächst als Hobby begonnen. 7 Jahre lang wöchentlich einen Podcast zu machen, hat ihn zu einem Teilzeitjob gemacht und nimmt viel Zeit in Anspruch, aber wir haben alle viel Spaß daran, und deshalb hat er so lange gehalten. Ein weiterer Bestandteil des Podcasts ist die Moderation von Diskussionsrunden auf Spielemessen und -veranstaltungen, was mir sehr viel Spaß macht. Covid war ein großer Reset für alle und hat mir persönlich geholfen, mehr Risiken einzugehen. Wir haben das Amiga Addict Magazine zu Beginn von Covid gegründet, und das ist jetzt auch zu einem Teilzeitjob geworden!



Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Vollzeit-YouTuber sein könnte, da ich es hasse, Videos zu bearbeiten, und mein Veröffentlichungszeitplan sehr unbeständig ist. Mir macht es Spaß, YouTube-Videos zu machen, aber ich konzentriere mich nie darauf, meinen Kanal massiv zu vergrößern. Ich hoffe einfach, dass die Leute die Videos, die ich mache, mögen.



Derzeit organisiere ich eine riesige UK Amiga Expo für 600 Leute. Ich habe einen Hintergrund in der Veranstaltungsbranche in Großbritannien und genieße es wirklich, um die Welt zu Amiga-Veranstaltungen zu reisen. Momentan scheinen sie weltweit sehr beliebt zu sein, aber das Vereinigte Königreich kommt zu kurz, also hoffe ich, dass diese Veranstaltung eine regelmäßige Sache werden kann und ein Zuhause für die britische Amiga-Gemeinschaft, um zusammenzukommen.



AN: Wie wir in deiner YouTube-Beschreibung lesen können, ist der Commodore Amiga deine größte Leidenschaft und du liebst ihn seit deiner Kindheit. Wann wurde die Idee geboren, den Amiga nicht nur zum Spielen zu verwenden, sondern auch zum Thema von Interviews und Videos zu machen?



RA: Der Amiga war ein so bahnbrechendes Gerät, das die Kreativität beflügelte. Man konnte nicht nur Spiele spielen, sondern auch welche machen! Heutzutage sehen wir Softwarepakete von Firmen wie Adobe auf modernen Maschinen. Vielen Studenten wird die gleiche Software auf den gleichen Maschinen beigebracht, und ich habe das Gefühl, dass sie noch eingeschränkter und gefügiger sind. Der Amiga sprengte die Grenzen dessen, was man mit einer Maschine machen konnte. Wenn man davon träumen konnte, konnte man es auch machen. Das ist es, was ich wirklich an der Maschine liebe. Ich würde es gerne sehen, wenn diese Ideen in irgendeiner Weise auf moderne Computer angewandt würden und die Leute aus der Form ausbrechen würden.



AN: Natürlich müssen wir wissen: welches war Dein erstes Amiga-Modell und besitzt Du immer noch einen Amiga?



RA: Ich besaß früher einen A2000, der mein erster Amiga war, aber leider habe ich ihn nicht mehr. Derzeit habe ich zwei A600, die ich zum Auflegen benutze, einen CD32 mit einem Terrible Fire TF360-Prototyp, einen A4000 mit einer ZZ9000-Karte und Toaster-Aufklebern und einen einzigartigen Amiga A600-Laptop, den ich so konstruiert habe, dass er mit Lithium-Batterien funktioniert und in einem Lego-Gehäuse steckt.



AN: Hast du dich auch im Programmieren versucht? Wenn ja, woran ist diese Karriere gescheitert? ;)



RA: Ich habe mich im Programmieren versucht, fand aber das entstehende Web viel interessanter. Im Rahmen meiner Karriere habe ich als Webentwickler gearbeitet und in HTML, JAVAScript, PHP und anderen Sprachen programmiert. Programmieren macht immer Spaß und ich genieße die Kreativität, aber es erfordert auch viel Konzentration und das Erlernen der neuen Standards, was einen zurückhalten kann, wenn man nicht schneller als die Konkurrenz ist und sich dem neuesten Trend anpasst.



AN: Was denkst du ist die Faszination an Retro-Computern im Allgemeinen und dem Amiga im Besonderen? Heutzutage sind wir doch eigentlich immer auf der Suche nach dem neuesten und schnellsten, oder nicht?



RA: Die Grenzen der Computertechnik haben mich schon immer fasziniert. Die Fähigkeit, mit nur einem kleinen Stück Code oder einem kleinen Prozessor etwas Erstaunliches zu schaffen, ist wie Magie. Die Demoszene ist ein Aushängeschild der digitalen Kultur und hat zu so vielen Entwicklungen geführt. Das Beste am Retro-Computing ist, dass es Maschinen rettet, die sonst entsorgt werden würden. Wenn ich eine neue Maschine benutze, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich sie nur zum Surfen im Internet benutze, weil ich weiß, dass so viel Leistung auf dem System ungenutzt ist. Der Amiga ist großartig zum Hacken, Aufrüsten und Lernen. Die Grundlagen meines Computerwissens stammen von der Workbench und dem Erlernen des Programmierens mit Hilfe von Zeitschriften, etwas, das man in der Kultur der Verwendung von Plugins oder Engines nicht mehr so häufig sieht. Sich mit der Materie zu beschäftigen, hat einen großen Reiz.



AN: Ein Video zu drehen ist eine Sache. Aber wie bereitet man es vor? Wie wählt man ein Thema aus und wie geht man dabei vor? Recherchierst du zuerst alle notwendigen Informationen, erstellst dann einen "Drehplan" und schreibst dann das Drehbuch? Du verwendest viel Videomaterial: Wie findest du es? Und wie einfach ist es, Genehmigungen für die Verwendung zu bekommen?



RA: Normalerweise schaue ich auf YouTube, ob es eine Wissenslücke gibt oder ein Thema, das noch nicht behandelt wurde. Dann recherchiere ich das Thema, indem ich mir Zeitschriften aus der damaligen Zeit ansehe, mit Freunden darüber spreche und sicherstelle, dass ich konsistente Recherchen und Referenzen habe. Danach nehme ich ein Voice-over auf und schreibe ein Drehbuch. Das Hauptproblem ist die Verwendung von Filmmaterial. Ich versuche, den Eigentümer des Filmmaterials zu kontaktieren, aber ich achte auch darauf, dass der Clip kurz ist und den YouTube-Richtlinien entspricht. Es ist erstaunlich, wie viel unglaubliches Filmmaterial es da draußen gibt, wenn man sich alte Showvideos auf Seiten wie archive.org oder der Waybackmachine ansieht.



AN: Was ist der Vorteil und möglicherweise auch der Nachteil eines Videos im Vergleich zu einem Blog oder Buch? Kannst du dir für die Zukunft vorstellen, ein Buch zu schreiben?



RA: Videobearbeitung kann ein hartes Stück Arbeit sein. Die Bearbeitung eines Videos nimmt viel Zeit in Anspruch, und es gibt so viele Aspekte zu berücksichtigen, wie z. B. den richtigen Ton, das Einholen von Genehmigungen und die Einhaltung der YouTube-Richtlinien. Außerdem kann es eine Herausforderung sein, dafür zu sorgen, dass das Video weder zu lang noch zu kurz ist. Während die Videobearbeitung nicht meine bevorzugte Form der Inhaltserstellung ist, schreibe ich gerne. In den letzten zwei Jahren habe ich als Community Editor für das Amiga Addict Magazin gearbeitet. Vor kurzem habe ich eine Kickstarter-Kampagne für ein Buch gestartet, das auf dem 'The Retro Hour Podcast' basiert. Diese Reise war interessant und hat es mir ermöglicht, meine Schreibfähigkeiten zu verbessern und etwas über das Veröffentlichen, Bearbeiten und Drucken zu lernen.



AN: Was würdest Du gerne in der Zukunft des Amigas sehen? Denkst Du, dass es sinnvoll ist, Zeit und Geld in die Entwicklung neuer Hardware und Software zu investieren, oder sollten wir uns lieber an dem erfreuen, was wir haben und es nutzen und erweitern?



RA: Die Amiga-Szene wächst weltweit rasant, und es wird mehr Hardware und Software entwickelt als in den vergangenen Jahren. Das ist eine fantastische Entwicklung, und ich hoffe, dass sie weitergeht. Für viele stellt der Amiga eine Flucht in einfachere Zeiten dar, und ich mache mir Sorgen, dass die Leute das in der Zukunft nicht verstehen oder schätzen werden. Der Schlüsselaspekt, den die Menschen jedoch immer schätzen werden, ist die Möglichkeit, mit begrenzten Maschinen erstaunliche Dinge zu tun, und sie nicht als obskur oder irrelevant abzutun. Die Demoszene wird immer an die Grenzen des Amigas stoßen, aber aufstrebende Szenen wie Musik und Kunst bieten ebenfalls kreative Möglichkeiten, die hoffentlich für kommende Generationen fortbestehen werden.



AN: Ravi, vielen Dank für das Gespräch und gutes Gelingen für die Kickstart!



Die Kickstart findet am 1. und 2. Juli 2023 in Nottingham (UK) auf dem Meadow Lane Fußballplatz statt, der Heimat des ältesten Profifußballvereins der Welt. Zu den Gästen gehören unter anderem Mike Dailly von DMA Design ("Lemmings") und Simon Phipps von Core Design, Schöpfer von Rick Dangerous. Auf der Aftershowparty gibt es live-Musik von DJ Formula, DJ H0ffman, HarleyLikesMusic und Vogue Renege. Die Veranstaltung bietet Platz für 600 Amiga-Fans, Karten können ab sofort erworben werden. (dr)



[Meldung: 19. Mär. 2023, 06:30]

