09.Jun.2023









Diskettenabbilder am PC oder Mac: Greaseweazle Tools 1.13

Keir Frasers "Greaseweazle" liest ähnlich wie Kryoflux die Magnetschicht der Diskette unabhängig vom verwendeten Format und speichert soviele Informationen wie möglich in einem sogenannten "Flux Level Image" im Supercard-Format (SCP), wodurch das Lesen und Zurückschreiben kopiergeschützter Disketten möglich wird (amiga-news.de berichtete).



Zur Verwendung wird ein Diskettenlaufwerk - bspw. ein gewöhnliches 3,5"-PC-Laufwerk - an den Adapter angeschlossen, der seinerseits per USB mit dem PC oder Mac verbunden wird. Die Version 1.13 der Greaseweazle Tools biete folgenden Änderungen: Generate a x64 Windows build in addition to x32

New disk formats:

Generic IBM track scanner: ibm.scan

General Music: gem.1600

TRS CoCo OS-9, MM/1 OS-9: coco.os9.*, mm1.os9.*

Commodore 1571 (C64) GCR: commodore.1571

New image formats: D71: C64 CBMDOS GCR 1571 double-sided disk TD0: IBM sector format (Read only) EDSK: Support writing new EDSK images (gw read --format=ibm.scan my.edsk)

gw read/write: New option --dd to set interface pin 2 for 5.25" drives

C64: New low-pass filter PLL stage to clean up noisy flux images Can also be used more generally via a new sub-option to "--pll"

(dr)



[Meldung: 09. Jun. 2023, 05:19] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]