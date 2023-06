24.Jun.2023









Textvergleichstool: ADiffView 2.4

ADiffView vergleicht zwei ASCII-Textdateien und zeigt die Unterschiede grafisch an. Die Engine zur Anzeige der Unterschiede verwendet den Diff-Algorithmus von Eugene Myers. Nachdem Uwe Rosner die Version 2.4 für MorphOS bereits im Mai veröffentlicht hatte, steht diese Version nun auch für AmigaOS 3 (direkter Download, 134 KB) zur Verfügung. Änderungen: Behavior: When ADiffView opens its own screen it is now a public screen named ADIFFVIEW.1. This number is incremented for each instance. The name of the screen where ADiffView is actually running is displayed in the About requester.

Behavior: On AmigaOS 3.1.4 and newer when ADiffView opens its own screen the new off-screen dragging mode is enabled. This allows windows to be dragged beyond the screen borders.

Behavior: Added (ToolType / CLI) argument EDITORONPUBSCREEN. When this is set and the editor (see EDITOR argument) supports a PUBSCREEN argument it will be opened on the ADiffView screen. The default editor C:Ed doest't support it, but OS3.1.4+ Tools/TextEdit does.

Behavior: The editor is now started asynchronously.

Fixed user interface and selection glitches that occurred when different screen or window title bar heights were set in OS3.1.4.+ Prefs/IControl.

Built with the OS3.2 NDK. (dr)



