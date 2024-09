08.Sep.2024

AROS-Distribution: AROS One 2.6 (x86)

Die auf der AROS-Binärschnittstelle ABI v0 basierende Distribution "AROS One" liegt nun in der Version 2.6 für x86-Rechner vor. Heruntergeladen werden kann sie als DVD-ISO-Datei oder als USB-Flash-Abbild unter dem Titellink, wo sich auch Videoaufnahmen finden. Das VHD-Abbild kann als Festplatte in virtuellen Maschinen wie VMware, VirtualBox und QEmu verwendet werden.



Wer bereits die Vorgängerversion installiert hat, kann sein System alternativ zur Neuinstallation nun auch aktualisieren. Hierbei muss zunächst die Datei "Aros-One 2.5-Fix" ausgeführt werden, um nicht mehr benötigte Dateien zu entfernen.



Änderungen: Update AROS One Core:

IconList.mui



i8042.hidd



crt.library



debug.library



Keymaps Spanish



muimaster.library



Catalog Dutch (Icons)



Wanderer



New Buttons ArosPDF



Update AROS One OS System:

New Icon Bar AmiStart (Glow Icons)



New splash (Grub)



New Backdrops AROS One



New Descriptors Datatypes



New Def_Icons



SMB2-Start



New Play-List Radio (Music 60s 70s 80s 90s 00s 10s)



Script Empty .Recycled (Also Empty Folders)



Script Show .Recycled



Script Hide .Recycled



Update DOpus4 Config



Update SMB2 Docs



Set clock on AmiStart



Update AROS One Apps:

PintorWeb 5.0



VindentiumPicta 3.5



iConecta 5.25



Vintage Song Player 2.60



Omanko 1.25



WitchCleaner 3.20



Image2PDF 2.7



Crono 3.0



FIGlet 2.2.5



SFSobject 1.6



DeleteIcons 1.0



Leeko (Demo Scene)



Micery (Demo Scene)



AnimWebConv KeyCode



AROSDebugView (A viewer for debug messages)



RapaGUI 2.2



Update AROS One Games:

BlackjuanPoker KeyCode (unblock the adult mode)



Caveman (snx)



