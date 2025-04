AROS-Distribution: AROS One 2.8 (x86)

Die auf der AROS-Binärschnittstelle ABI v0 basierende Distribution "AROS One" liegt nun in der Version 2.8 für x86-Rechner vor. Als Downloads stehen eine DVD-ISO-Datei und ein USB-Flash- ("VHD-") Abbild zur Verfügung. Das VHD-Abbild kann als Festplatte in virtuellen Maschinen wie VMware, VirtualBox und QEmu verwendet werden.



Der neue Kernel bietet verbesserte Unterstützung für die neueste Hardware mit ACPI-Unterstützung, Verbesserungen der Festplatten- und Netzwerktreiber sowie Aktualisierungen der wichtigsten Systembibliotheken und mehr als 60 Fehlerkorrekturen in AROS-Programmen und -Bibliotheken.



Darüber hinaus wurde an der Stabilisierung der Treiber für virtuelle Umgebungen (VirtualBox, VMware und QEMU) gearbeitet, sodass AROS in einer virtualisierten Umgebung getestet werden kann, bevor man sich für den Kauf dedizierter Hardware entscheidet. Die Änderungen:



Update AROS One OS System 3GP: verbesserter Datatypes Descriptor

GIF: verbesserter Datatypes Descriptor

GIFAnim: verbesserte Datatypes Descriptor

Library: verbesserte Datatypes Descriptor

MP3: verbesserter Datatypes Descriptor

ArosOne Angel (Neu für AROS One v2. 8)

Neue Voreinstellungen (Config-Apps, Config-Wanderer, Skins-Apps)

Aros One Voreinstellungen erstellt (Wahl von Wanderer oder Magellan und umgekehrt)

Für Magellan neue Schaltflächen erstellt und mit vielen Voreinstellungen angereichert

Wanderer (Neue Mini-DualPNG-Icons für den "Detail"-Modus)

Nuvi-Schaltflächen für ArosPDF

Dopus4: verbessert und neue Voreinstellungen hinzugefügt

ZuneARC (verbesserte Config-Datei)

IA-Icons für das IntallAROS Gui erstellt Update AROS One Apps Fix_Amistart (neue Version)

AmiTranslate v0.5

Dopus5 Magellan v5.91

smb2-handler v53.7

filesysbox v54.5

View Pubscreen

7zDec v9.13

CLS v1

Demac v0.1

PixieView Viewer (noch in Entwicklung)

iConecta v5.50

ModExplorerCE v1.1

ModExplorerNG v3. 82

ProTrekkr v2.8.2

PlayMidi (Script verbessert)

Image2PDF v2.8

SQLMan v0.6

VAMP v3.2.0

View Pubscreen v1.0

ZapHod v1.2

AnteDominum DemoScene

FiatHomo DemoScene

Neandertaler DemoScene

Organica DemoScene

SSRI DemoScene

Stars DemoScene

Pyramid Games (dr)



