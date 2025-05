Youtube-Kanal: RetroPlayGuides erklärt Retroklassiker

Frank Röger schreibt: RetroPlayGuides ist ein relativ junger Youtube-Kanal, der sich auf das Erstellen von Videotutorials spezialisiert hat. Alte Spiele sind oft faszinierend - aber ohne Anleitung auch frustrierend. Viele Klassiker kamen mit umfangreichen Handbüchern, die heute oft verloren gegangen, schwer auffindbar oder teuer sind. PDF-Scans sind nicht selten unleserlich und oft am Bildschirm unpraktisch zu lesen.



RetroPlayGuides möchte dem entgegenwirken und in rund 10 Minütigen Videotutorials alle Grundlagen des vorgestellten Spiels, sei es für C64, Amiga oder PC, erklären, so dass man im Anschluss in der Lage versetzt wird, das Spiel selbst zu spielen. Wissensvermittlung ist eine Form der Erhaltung der Videospielkultur. RetroPlayGuides leistet dazu einen Beitrag und möchte dafür sorgen, dass Spiele weiterhin zugänglich sind und damit gespielt werden können. (cg)



[Meldung: 22. Mai. 2025, 22:19] [Kommentare: 0]

