|09.Aug.2025
| QEMU-Frontend zum Starten von AmigaOS 4/MorphOS/AROS: Kyvos 1.2.0
George Sokianos' QEMU-Frontend "Kyvos", soll die Einrichtung und den Start von AmigaOS 4 und MorphOS unter QEMU deutlich vereinfachen.
In Version 1.2.0 wurde die Konfiguration um einen Abschnitt für erfahrene Nutzer erweitert, der mehr Kontrolle über diverse Einstellungen ermöglicht. Es werden weitere Systeme unterstützt (MorphOS auf Pegasos 2, AmigaOS 4 auf Sam460, AROS i386/x64) und es kann auf SMB-Dateifreigaben zugegriffen werden. Außerdem sind virtuelle Maschinen jetzt gegen versehentliches Löschen geschützt. (cg)
[Meldung: 09. Aug. 2025, 23:04] [Kommentare: 2 - 10. Aug. 2025, 14:12]
