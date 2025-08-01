|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|10.Aug.2025
| Heise: 40 Jahre Amiga - Das Quiz rund um die Kult-Maschine
Anlässlich des Amiga-Jubiläums hat Heise unter dem Titellink ein Quiz mit zehn Fragen veröffentlicht, welches dem langjährigen Freund dieses Rechners zwar nur ein müdes Lächeln abverlangt, den aus purer Nostalgie teilnehmenden Anwender aus längst vergangenen Tagen aber doch herausfordert. (snx)
[Meldung: 10. Aug. 2025, 08:40] [Kommentare: 0]
|
