01.Sep.2025



 Plattformer: Krogharr Bierglas-Set (Limited Edition)
Ende Juni wurde der Plattformer Krogharr veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Für Sammler bietet der Online-Shop poly.play nun für 25 Euro (plus Versand) ein Bierglas-Set an, das folgendes enthält:
  • 1 x Bierglas mit Henkel (Bierkrug/Bierseidel)
    • Mit Krogharr-Logo-Gravur
    • Höhe: 130 mm
    • Durchmesser: 73 mm
    • Inhalt gesamt: 0,36 l
    • Inhalt bis Eichstrich: 0,3 l
  • 10 x Bierdeckel (2 Sorten)
    • 5 x Krogharr-Amiga-Diskette
    • 5 x Krogharr-CD32-CD-ROM
(dr)

[Meldung: 01. Sep. 2025, 18:56] [Kommentare: 1 - 01. Sep. 2025, 19:05]
