| Plattformer: Krogharr Bierglas-Set (Limited Edition)
Ende Juni wurde der Plattformer Krogharr veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Für Sammler bietet der Online-Shop poly.play nun für 25 Euro (plus Versand) ein Bierglas-Set an, das folgendes enthält:
- 1 x Bierglas mit Henkel (Bierkrug/Bierseidel)
- Mit Krogharr-Logo-Gravur
- Höhe: 130 mm
- Durchmesser: 73 mm
- Inhalt gesamt: 0,36 l
- Inhalt bis Eichstrich: 0,3 l
- 10 x Bierdeckel (2 Sorten)
- 5 x Krogharr-Amiga-Diskette
- 5 x Krogharr-CD32-CD-ROM
[Meldung: 01. Sep. 2025, 18:56] [Kommentare: 1 - 01. Sep. 2025, 19:05]
