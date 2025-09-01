amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

01.Sep.2025



 Marke Eigenbau: Ripple-IDE-Update, Revision A5
Matt 'LIV2' Harlums Ripple IDE ist eine IDE-Schnittstelle für Zorro-II-basierte Amiga-Modelle (Amiga 2000/3000/4000; amiga-news.de berichtete). Die Revision A5 behebt den Fehler, dass die Siebdrucke R10/R11 in Rev_A3 versehentlich vertauscht wurden. (dr)

[Meldung: 01. Sep. 2025, 19:04] [Kommentare: 0]
.
.