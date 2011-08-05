amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

 Amiga-Emulator: Amiberry-lite 5.8.11
Amiberry-lite ist ein auf WinUAE 4.4 basierender Amiga-Emulator und im Gegensatz zum großen Bruder Amiberry für langsamere Hardware - bis hin zum Raspberry Pi 4 - gedacht. Neuerungen in Version 5.8.11:
  • Bugfix: HRTMon ROM check fix
  • Bugfix: check for $AMIBERRY_HOME_DIR before the last fallback
  • Bugfix: Virtual keyboard would always show on startup
  • Bugfix: Virtual keyboard input would pass through
  • updated AROS roms to latest version
  • Support broken cue files with "TRACK 0" instead of "TRACK 01"
  • scale height of NTSC resolutions properly
  • improve auto-crop when using NTSC
(cg)

[Meldung: 06. Sep. 2025, 23:48] [Kommentare: 0]
