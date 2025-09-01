|06.Sep.2025
| Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 176
Die deutsche und englische Ausgabe 176 (September/Oktober 2025) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei dessen Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
- Playfield
- Review Krogharr - The Beerserker
- Review DR Dangerous Boxed
- Review Pjusk
- Review Gemdalus
- Review AmiSeaFox
- Review Space Patrol
- Review Amiga Forever 11
- Review C64 Forever 11
- Review WinUAE
- Wissen 9: Raycasting
- Spezial Reboot von Commodore
- Spezial 40 Jahre Amiga Teil 3: Irrungen, Wirrungen und Sackgassen
- Beyond the Screen: Rings of Medusa & The Return of Medusa
- Demoscene
