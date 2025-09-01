06.Sep.2025

Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 176

Die deutsche und englische Ausgabe 176 (September/Oktober 2025) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei dessen Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören: Playfield

Review Krogharr - The Beerserker

Review DR Dangerous Boxed

Review Pjusk

Review Gemdalus

Review AmiSeaFox

Review Space Patrol

Review Amiga Forever 11

Review C64 Forever 11

Review WinUAE

Wissen 9: Raycasting

Spezial Reboot von Commodore

Spezial 40 Jahre Amiga Teil 3: Irrungen, Wirrungen und Sackgassen

Beyond the Screen: Rings of Medusa & The Return of Medusa

Demoscene (cg)



