|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|06.Sep.2025
Steffen Häuser (ANF)
| Modularer Multi-Plattform-Emulator: RetroArch jetzt auch für MorphOS verfügbar
Steffen Häuser schreibt: Das modulare Emulator-System RetroArch ist nun - nachdem es kürzlich für AmigaOS 4 veröffentlicht wurde - auch für MorphOS erhältlich.
Falls Ihr euch noch fragt, was genau RetroArch ist, und was die Vorteile gegenüber einem "Einzel-Emulator" sind, die folgenden Videos sollten es zeigen: RetroArch unter MorphOS, RetroArch unter AmigaOS 4.
RetroArch bietet eine gemeinsame GUI für alle Emulatoren, bietet gemeinsame Features (hochoptimierter Videorefresh, Sound, Joystick,...) für alle Emulator-Cores und macht es Portierern einfacher, Emulatoren auf AmigaOS4 und MorphOS anzupassen.
Falls sich jemand fragt "Was ist mit WarpOS und 68k" - an Versionen für diese arbeite ich als nächstes. Und ich versuche auch eine AROS-Version zu machen. Wem RetroArch für AmigaOS und MorphOS gefällt - ich freue mich über eine Spende an mein PayPal-Konto tirionareonwe@gmail.com. Danke. (cg)
[Meldung: 06. Sep. 2025, 23:59] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.