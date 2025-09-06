|07.Sep.2025
| WHDLoad: Neue Pakete bis 06.09.2025
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 06.09.2025 hinzugefügt:
(snx)
- 2025-09-06 improved: OsWALD Of The Ice Floes (Centaur) crash bug fixed, delays fixed, blitter wait added, snoop errors fixed, quit key improved, new icon (Info)
[Meldung: 07. Sep. 2025, 13:00] [Kommentare: 0]
