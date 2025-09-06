amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

07.Sep.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 06.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.09.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
RetroArch_1.21.lha        Emulation                 RetroArch main archive
SeriousSam-TSE_1.0.lha    Games/Shoot3D             A port to MorphOS of Se...
SeriousSam-TFE_1.0.lha    Games/Shoot3D             A port to MorphOS of Se...
SeriousSam-TFE_1.1.lha    Games/Shoot3D             A port to MorphOS of Se...
delugem_1.0.lha           Games/Think               Port of delugem (CPP-SDL2)
Connect4_1.0.lha          Games/Think               A four-in-a-row videogame
AmiDream_0.3.lha          Graphics/Convert          A Text to Image Applica...
(snx)

[Meldung: 07. Sep. 2025, 13:00] [Kommentare: 0]
.
.