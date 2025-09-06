amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

07.Sep.2025



 Aminet-Uploads bis 06.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.09.2025 dem Aminet hinzugefügt:
DanceDiverse3.lha              demo/sound 4.5M  OS3 Suburban Base: Dance Di...           
VA2000.card.lha                driver/vid   6K  OS3 Alternative VA2000 P96 ...            
BitByBit_AGA_Final.lha         game/2play 373K  OS3 Two-Player Pixel Chaos....      
dtb.adf                        game/actio 880K  OS3 Dodge These Balls (PAL)                  
Connect4_AROS.lha              game/think 2.0M  ARO Connect 4 game powered ...
Connect4_MorphOS.lha           game/think 1.9M  MOS Connect 4 game powered ...
Connect4_OS4.lha               game/think 2.3M  OS4 Connect 4 game powered ...
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    10M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiVms.lha                     misc/emu   3.9M  OS3 Simulates OpenVMS comma...               
ZXLive.lha                     misc/emu   127K  OS3 ZX-Spectrum 48/128k/Pen... 
IconLib_46.4.lha               util/libs  2.1M  OS3 free icon.library in op...  
VATestprogram.zip              util/misc  9.2M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
AmiNTFY.lha                    util/rexx    2K  GEN Send curl notifications...
(snx)

[Meldung: 07. Sep. 2025, 13:00]
.
.