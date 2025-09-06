|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
07.Sep.2025
| Aminet-Uploads bis 06.09.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 06.09.2025 dem Aminet hinzugefügt:
DanceDiverse3.lha demo/sound 4.5M OS3 Suburban Base: Dance Di... VA2000.card.lha driver/vid 6K OS3 Alternative VA2000 P96 ... BitByBit_AGA_Final.lha game/2play 373K OS3 Two-Player Pixel Chaos.... dtb.adf game/actio 880K OS3 Dodge These Balls (PAL) Connect4_AROS.lha game/think 2.0M ARO Connect 4 game powered ... Connect4_MorphOS.lha game/think 1.9M MOS Connect 4 game powered ... Connect4_OS4.lha game/think 2.3M OS4 Connect 4 game powered ... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 10M OS3 Signetics-based machine... AmiVms.lha misc/emu 3.9M OS3 Simulates OpenVMS comma... ZXLive.lha misc/emu 127K OS3 ZX-Spectrum 48/128k/Pen... IconLib_46.4.lha util/libs 2.1M OS3 free icon.library in op... VATestprogram.zip util/misc 9.2M OS3 Versatile Amiga Testpro... AmiNTFY.lha util/rexx 2K GEN Send curl notifications...(snx)
|
