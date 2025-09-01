|08.Sep.2025
| Schwarmfinanzierung: Theaterstück "Monkey Island - Ich will Pirat werden"
Im Jahr 2014 unternahm die hallesche Theaterproduktionsgemeinschaft Kulturreederei mit "The Secret of Monkey Island" den europäisch ersten Versuch, ein Computerspiel auf einer Theaterbühne zu spielen. Nun möchte der Chaos Theater Club das Stück "Monkey Island - Ich will Pirat werden" erneut auf die Bühne bringen - dieses Mal auf die Bühne des Steintor Varietés Halle, des ältesten Varietés Deutschlands.
Um 2026 erneut damit die Weltmeere erobern zu können, werden 25.000 Euro für Kostüme, Requisiten und die Drehbühne benötigt. Ein im Stil des Spiels produziertes Video lädt auf charmante Art dazu ein, sich an dieser Aktion zu beteligen, die noch bis zum 01. Oktober 2025 läuft. (dr)
[Meldung: 08. Sep. 2025, 22:06] [Kommentare: 0]
