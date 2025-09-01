09.Sep.2025









Video: 68000 - The CPU ahead of its time

In der Video-Dokumentation "Motorola 68000 - The CPU ahead of its time" ("Motorola 68000 - Die CPU, die ihrer Zeit voraus war") beleuchtet der YouTube-Kanal Modern Vintage Gamer die Geschichte des legendären 68k-Prozessors. Der 1979 vorgestellte Chip trat gegen Intels 8086 an und setzte sich schnell als leistungsfähige und vielseitige CPU durch.



Das Video zeigt den Weg des 68000 von den Arcade-Automaten der 1980er über Heimcomputer wie den Amiga und Atari ST bis hin zu Konsolenhardware wie Capcoms Arcarde-Maschinen CP System CPS-2. Auch sein Einfluss auf die Demoszene und die Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen wird beleuchtet. Die Episode ist eine Hommage an einen Prozessor, der die Spielerfahrungen einer ganzen Generation geprägt und bis heute einen besonderen Platz bei Entwicklern und Retro-Fans hat.



