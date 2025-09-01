amiga-news ENGLISH VERSION
10.Sep.2025



 Datenbank: BeeBase 1.2
Steffen Gutmanns Datenbank BeeBase (vormals MUIBase, amiga-news.de berichtete) liegt nun in der Version 1.2 für AmigaOS, AmigaOS 4, AROS/x86 und MorphOS vor. Zu den Neuerungen zählen neben einer schwedischen Übersetzung etwa neue Funktionen, mit denen sich zum einen eine beliebige Anzahl der ersten oder letzten Zeilen eines Memo-Textes auslesen lässt, zum anderen solche für den Zugriff auf das Clipboard.

Download: BeeBase-1.2.lha (10 MB) (snx)

[Meldung: 10. Sep. 2025, 13:27] [Kommentare: 0]
