|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|17.Sep.2025
Gameday (ANF)
| Veranstaltung: Gameday#6 im Hallenbad Wolfsburg
Seit zwei Jahren finden im Hallenbad Wolfsburg sogenannte "Gamedays" statt, bei denen im Heimcomputerbereich auch der Amiga vertreten ist. Am 26. Oktober 2025 folgt bereits der Gameday#6.
Zu finden sind dort zudem ein großer Virtual-Reality-Bereich, Mario Kart auf der Kinoleinwand, ein Fahrsimulator, einige Retrokonsolen und diverse Nachbauten von Arcadeautomaten. Es kann gebastelt, ausprobiert oder auch die eigene Hardware anderen Gästen zur Verfügung gestellt werden. Bevor sich um 15 Uhr die Türen für alle Besucher öffnen, startet der Heimcomputerbereich bereits um 10 Uhr im kleinen Kreis.
Der Eintritt zum Gameday#6 ist frei. Wer Interesse hat, als Aussteller im Heimcomputerbereich mitzuwirken, kann sich noch dafür anmelden. (snx)
[Meldung: 17. Sep. 2025, 09:17] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.