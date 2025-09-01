amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

13.Okt.2025



 Video: Verwendung des AMOS AMAL-Editors
In seinem letzten Video hatte sich Keith 'Yawning Angel' Elcombe für die Erstellung eines Spiels mit der "AMOS Animation Language" (AMAL) für die Grafikanimation beschäftigt. Im aktuellen Video nimmt er sich den AMAL-Editor genauer vor, behebt einen Fehler und schreibt drei AMAL-Programmen innerhalb des Editors. Der gezeigte Code kann kostenlos von der Webseite des Entwicklers heruntergeladen werden. (dr)

[Meldung: 13. Okt. 2025, 06:32] [Kommentare: 0]
