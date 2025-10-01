Emulationspaket: MagicUAE 26 mit 22 vorkonfigurierten WinUAE-Settings

|14.Okt.2025
MagicUAE 26 ist ein Paket für die komfortable Nutzung von WinUAE 5.3 und 6.0, das 22 direkt nutzbare WinUAE-Konfigurationen für Classic Amigas und erweiterte Amigas anbietet. Auch Setups für PowerPC-Amigas mit AmigaOS 4.1 sind in der Sammlung enthalten. Das Paket bündelt die benötigten WinUAE-Versionen samt Konfigurationen, der User muss manuell noch die erforderlichen ROM-Dateien hinzufügen. (nba)
