|14.Okt.2025
Indie Retro News
| Axion: 3D-Strategiespiel für Amiga in Entwicklung
Die Kollegen von Indie Retro Games berichten über ein neues, vielversprechendes Projekt für aufgerüstete Classic-Amigas mit 68060-CPU: Axion von VirtualAssets ist ein experimentelles 3D-Taktikspiel für den Amiga, das derzeit in der Entwicklung steckt.
Geplant sind eine Kampagne mit zehn Missionen, rund 10 Stunden Spielzeit sowie ein Mission-Editor, mit dem Nutzer eigene Szenarien gestalten und teilen können.
Für klassische Systeme wird empfohlen, mindestens über einen Motorola 68060 mit 100 MHz und 10 MB freien RAM unter AmigaOS 3.x zu verfügen.
Bei Interesse am Projekt und für Updates lohnt sich ein Blick auf die Demoversion auf der Projekseite von Axion auf itch.io oder auf das Video auf YouTube. (nba)
[Meldung: 14. Okt. 2025, 14:20] [Kommentare: 3 - 14. Okt. 2025, 20:37]
