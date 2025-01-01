|14.Okt.2025
| APC&TCP-Neuheiten auf der Amiga40: Amiga Joker, Freak Out und Phantom Leap
Auf der Amiga 40 in Mönchengladbach am komenden Wochenende wird APC&TCP mehrere neue Produkte vorstellen, die vor Ort erwerblich sind: Neben der neuen Ausgabe 2025 des Amiga Joker Magazins (amiga-news.de berichtete) sowie Amiga Joker Merchandise wird auch das neue Spiel "Phantom Leap" (amiga-news.de berichtete) angeboten, ferner der Breakout-Klon "Freak Out" (amiga-news.de berichtete), die Amiga Future Archive DVD 6 und die Amiga 38 DVD (auch als Bundle mit der Amiga 37 DVD). (nba)
