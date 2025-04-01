|ENGLISH VERSION
|15.Okt.2025
Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz
| Zweites Update für AROS 64-bit / SDK update
Ende April wurde eine erste stabile Version eines nativen 64-bit AROS veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Nach einem vor zwei Monaten veröffentlichten ersten Update (U1) hat Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz gestern nun ein zweites Update zur Verfügung gestellt (U2). Dieses Update enthält das vorherige U1-Update und umfasst zahlreiche aktualisierte und neue Komponenten sowie eine Reihe von Funktions- und Stabilitätsverbesserungen.
Darüberhinaus hat der Entwickler ein aktualisiertes SDK veröffentlicht. (dr)
[Meldung: 15. Okt. 2025, 06:37] [Kommentare: 0]
