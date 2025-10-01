|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|15.Okt.2025
| Demoparty: Assembly Winter 2026 in Helsinki (19.-22.2.2026)
Vom 19. bis 22. Februar 2026 steigt mit Assembly Winter 2026 eine neue Ausgabe des legendären Assembly-Festivals in Helsinki. Der Fokus liegt dabei auf der Demoszene, ergänzt durch Gaming, LAN-Party und digitale Kulturangebote.
Zu den Wettbewerben zählen unter anderem Combined Demo, Beginner Demo, Combined Music, Graphics, Fast Graphics und eine Wild-Kategorie (inklusive KI-Nutzung mit speziellen Regeln). Remote-Teilnahmen sind ausdrücklich erlaubt, was den Zugang auch international erleichtert.
Als Veranstaltungsort fungiert das Helsinki Music Centre, zentral im Herzen der finnischen Hauptstadt. (nba)
[Meldung: 15. Okt. 2025, 09:11] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.