15.Okt.2025



 Demoparty: Assembly Winter 2026 in Helsinki (19.-22.2.2026)
Vom 19. bis 22. Februar 2026 steigt mit Assembly Winter 2026 eine neue Ausgabe des legendären Assembly-Festivals in Helsinki. Der Fokus liegt dabei auf der Demoszene, ergänzt durch Gaming, LAN-Party und digitale Kulturangebote.

Zu den Wettbewerben zählen unter anderem Combined Demo, Beginner Demo, Combined Music, Graphics, Fast Graphics und eine Wild-Kategorie (inklusive KI-Nutzung mit speziellen Regeln). Remote-Teilnahmen sind ausdrücklich erlaubt, was den Zugang auch international erleichtert.

Als Veranstaltungsort fungiert das Helsinki Music Centre, zentral im Herzen der finnischen Hauptstadt. (nba)

