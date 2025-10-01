18.Okt.2025

Benny Damsgaard (ANF)







AmigaOS 4.1 Final Edition: Update 3 erhältlich

Pressemitteilung (Übersetzung): Brüssel, Samstag, 18. Oktober 2025 – Hyperion Entertainment BV gibt stolz die Veröffentlichung von Update 3 für AmigaOS 4.1 Final Edition bekannt. Update 3 ist ein Wartungs- und Stabilitätsupdate für AmigaOS 4.1 Final Edition und umfasst mehr als 60 neue Funktionen, 70 Updates und über 135 Fehlerbehebungen im gesamten System.



Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören: Der TCP/IP-Stack Roadshow wurde auf Version 1.15 aktualisiert, was unter anderem die Netzwerkstabilität und -geschwindigkeit erheblich verbessert

Neue, aktualisierte Kernel für die Systeme X5000, X1000, AmigaOne, Pegasos II, Sam460, Sam440 und Classic Amiga mit verbesserter Cache-Verwaltung und DMA-Betrieb auf unterstützter Hardware

Ein aktualisierter und verbesserter USB-Stack, der neben vielen anderen neuen Funktionen, Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen nun auch isochrone Übertragungen für Streaming-Geräte unterstützt

Eine aktualisierte Version von AmigaDOS mit neuen Funktionen, Verbesserungen und zahlreichen Fehlerbehebungen

Eine aktualisierte Grafikbibliothek, die nun die automatische Erkennung von 4K/UHD-Monitoren unterstützt

Aktualisierte Versionen von elf.library, intuition.library und newlib.library, die alle viele neue Funktionen und Fehlerbehebungen bieten

Und viele, viele weitere neue Funktionen, Aktualisierungen und Fehlerbehebungen Update 3 ist über AmiUpdate verfügbar. Registrierte Benutzer können Update 3 auch aus dem Download-Bereich unter dem Titellink herunterladen.



Hyperion Entertainment bedankt sich bei allen fleißigen Entwicklern und Testern für ihr Engagement bei dieser Veröffentlichung. Ihr haltet den Traum am Leben! (snx)



[Meldung: 18. Okt. 2025, 11:53] [Kommentare: 15 - 18. Okt. 2025, 22:52]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

