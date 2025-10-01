18.Okt.2025









AmigaOS 4: Treiber für SATA2-Controller Sil3132 von ACube

Pressemitteilung: Bassano del Grappa, Italien - 18. Oktober 2025. ACube Systems freut sich, als besonderes Geschenk an die Community anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Markteinführung des Amiga und während der Amiga40 Germany-Veranstaltung in Mönchengladbach vom vom 17. bis 19. Oktober 2025 die Veröffentlichung des AmigaOS 4-Treibers für den SiI3132 SATA2-Controller bekanntgeben zu können.



Da das neueste U-Boot-Update bereits Unterstützung für den SiI3132 Controller bietet, ermöglicht dieser neue Treiber - entwickelt in Zusammenarbeit mit Alfredo Amendolagine - AmigaOS 4 die vollständige Nutzung des Silicon Image 3132 mit zwei SATA2-Anschlüssen auf einem leistungsstarken PCIe-Bus voll auszunutzen. Er bietet maximale Geschwindigkeit und umfassende Kompatibilität mit modernen SATA-Geräten, darunter HDDs, SSDs und CD/DVD-Laufwerke.



Das Wichtigste ist, dass dieser Treiber völlig kostenlos angeboten wird - ein exklusives Geschenk von ACube Systems an die gesamte Amiga-Community zur Feier dieses Meilensteins.



Sie können den Treiber im Bereich „Neueste Dateien” auf unserer Homepage herunterladen oder direkt auf diesen Link klicken.



Genießen Sie die Amiga 40! Wir werden das definitiv tun. (cg)



