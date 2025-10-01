Grafikprogramm: Pixy-Entwicklung wiederaufgenommen

Das bis 2022 von Tony 'Sinisrus' Canazza mittels Hollywood entwickelte Grafikprogramm "Pixy", das in verschiedenen Alphaversionen über das OS4Depot und MorphOS-Storage veröffentlicht wurde, wird von Enrique 'Kikems' Martos fortgeführt. Die jetzt veröffentlichte sechste Alphaversion dient zunächst der Fehlerbereinigung. Daneben kann man das Shareware-Programm nun bis zur Fertigstellung der Version 1.0 kostenlos registrieren.



Pixy (Video) ist ein Malprogramm für AmigaOS 4 und MorphOS, das später auch für hochgerüstete Amiga/68k-Systeme erscheinen soll. Das bezüglich der Benutzeroberfläche an Photoshop angelehnte Programm erlaubt es, mehrere Animationen in einem einzigen Projekt zusammenzufassen, wobei jedes Bild jeder Animation seinen eigenen Layer besitzt, sodass beispielsweise bei der Entwicklung eines Spiels direkt an allen Animationen einer Spielfigur gearbeitet werden kann.



Download: pixy.lha (AmigaOS-4-Version, 7 MB) (snx)



[Meldung: 19. Okt. 2025, 06:53] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

