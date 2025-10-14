|19.Okt.2025
| WHDLoad: Neue Pakete bis 18.10.2025
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 18.10.2025 hinzugefügt:
(snx)
- 2025-10-15 new: Mouth-Man (Matthew J. Barker) done by DJ Mike (Info)
- 2025-10-14 fixed: S.D.I. (Cinemaware) game protection issue fixed (Info)
- 2025-10-14 fixed: Evil's Doom (Olympia Software) saving files on HD fixed (Info)
