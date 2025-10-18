|ENGLISH VERSION
|
|19.Okt.2025
| MorphOS-Storage-Uploads bis 18.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 18.10.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
libargp-1.0.lha Development/Library libgargp for MorphOS deark-1.7.1.lha Files/Archive Extracting data from va... LosMalditos_2.00.lha Games/Adventure Adventure point and cli... ClassiCube_1.3.7.lha Games/Misc Custom Minecraft Classi... dethrace_0.9.0.lha Games/Race Reverse engineering the... Xash3D_1.1.lha Games/Shoot3D Xash3D port PastePass_2.1.lha System/Utilities A simple passwordmanage...(snx)
[Meldung: 19. Okt. 2025, 06:53] [Kommentare: 0]
|
