|19.Okt.2025
| Aminet-Uploads bis 18.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 18.10.2025 dem Aminet hinzugefügt:
HollywoodSP.lha dev/hwood 946K GEN Hollywood 10.0 spanish ... P96CardDevelop.lha dev/misc 67K GEN P96 Driver Development ... P96Develop.lha dev/misc 124K GEN P96 Development Files REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.4M OS3 Game Creator with AGA s... F1GP2025Carset.lha game/data 10K GEN 2025 Carset for F1GP AmiDuke_AGA.lha game/shoot 1.0M OS3 Amiga port of Duke Nuke... AmiDuke_RTG.lha game/shoot 1.0M OS3 Amiga port of Duke Nuke... OpenDUNE_AGA.lha game/strat 954K OS3 Amiga port of Dune 2 (O... OpenDUNE_RTG.lha game/strat 954K OS3 Amiga port of Dune 2 (O... 3doc_m68020_v1.50.lha gfx/3d 2.3M OS3 3D Object Converter for... wcs.lha gfx/3d 3.3M VAR recompiled World Constr... Mega-ATcad.lha gfx/edit 879K OS3 2D-CAD-Program WhatIFF4.17.lha mags/misc 5.9M GEN What IFF? #4.17-October... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 10M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... siddump.lha mus/misc 59K VAR C64 music debug output ... sidid.lha mus/misc 59K VAR HVSC playroutine identi... deark.lha util/arc 4.7M VAR Extract data from vario... LHa_4U4A-i386-aros.lha util/arc 151K ARO LHa for UNIX for AROS LHa_4U4A-ppc-amigaos.lha util/arc 79K OS4 LHa for UNIX for AmigaO... LHa_4U4A-ppc-morphos.lha util/arc 83K MOS LHa for UNIX for MorphO... LHa_4U4A-x86_64-aros.lha util/arc 69K ARO LHa for UNIX for AROS x... tree-mos.lha util/dir 127K MOS Display a tree view of ... AmiSSL-v5-OS3.lha util/libs 4.1M OS3 OpenSSL as an Amiga sha... AmiSSL-v5-OS4.lha util/libs 3.7M OS4 OpenSSL as an Amiga sha... AmiSSL-v5-SDK.lha util/libs 2.5M VAR OpenSSL as an Amiga sha... VATestprogram.zip util/misc 9.0M OS3 Versatile Amiga Testpro... ShowMem.lha util/moni 15K OS3 Shows memory fragmentat...(snx)
