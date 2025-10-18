amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
19.Okt.2025



 Aminet-Uploads bis 18.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 18.10.2025 dem Aminet hinzugefügt:
HollywoodSP.lha                dev/hwood  946K  GEN Hollywood 10.0 spanish ...  
P96CardDevelop.lha             dev/misc    67K  GEN P96 Driver Development ...             
P96Develop.lha                 dev/misc   124K  GEN P96 Development Files                    
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.4M  OS3 Game Creator with AGA s...            
F1GP2025Carset.lha             game/data   10K  GEN 2025 Carset for F1GP                     
AmiDuke_AGA.lha                game/shoot 1.0M  OS3 Amiga port of Duke Nuke...              
AmiDuke_RTG.lha                game/shoot 1.0M  OS3 Amiga port of Duke Nuke...              
OpenDUNE_AGA.lha               game/strat 954K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
OpenDUNE_RTG.lha               game/strat 954K  OS3 Amiga port of Dune 2 (O...          
3doc_m68020_v1.50.lha          gfx/3d     2.3M  OS3 3D Object Converter for...      
wcs.lha                        gfx/3d     3.3M  VAR recompiled World Constr...        
Mega-ATcad.lha                 gfx/edit   879K  OS3 2D-CAD-Program                           
WhatIFF4.17.lha                mags/misc  5.9M  GEN What IFF? #4.17-October...             
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    10M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
siddump.lha                    mus/misc    59K  VAR C64 music debug output ...           
sidid.lha                      mus/misc    59K  VAR HVSC playroutine identi...        
deark.lha                      util/arc   4.7M  VAR Extract data from vario...   
LHa_4U4A-i386-aros.lha         util/arc   151K  ARO LHa for UNIX for AROS                    
LHa_4U4A-ppc-amigaos.lha       util/arc    79K  OS4 LHa for UNIX for AmigaO...               
LHa_4U4A-ppc-morphos.lha       util/arc    83K  MOS LHa for UNIX for MorphO...                 
LHa_4U4A-x86_64-aros.lha       util/arc    69K  ARO LHa for UNIX for AROS x...                
tree-mos.lha                   util/dir   127K  MOS Display a tree view of ...       
AmiSSL-v5-OS3.lha              util/libs  4.1M  OS3 OpenSSL as an Amiga sha...       
AmiSSL-v5-OS4.lha              util/libs  3.7M  OS4 OpenSSL as an Amiga sha...       
AmiSSL-v5-SDK.lha              util/libs  2.5M  VAR OpenSSL as an Amiga sha...   
VATestprogram.zip              util/misc  9.0M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
ShowMem.lha                    util/moni   15K  OS3 Shows memory fragmentat...
(snx)

[Meldung: 19. Okt. 2025, 06:53] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.