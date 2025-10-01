amiga-news ENGLISH VERSION
 Installer-Ersatz: InstallerLG 1.0.4 für AROS, AmigaOS 4 und MorphOS
Ola 'sodero' Söders InstallerLG ist eine Neuimplementierung des "Installer"-Tools, das mit AmigaOS ab Version 2.1 mitgeliefert wurde. InstallerLG zielt darauf ab, vollständig kompatibel mit dem Original zu sein und die meisten Ressourcenbeschränkungen der Commodore-Implementierung aufzuheben. Die GUI wurde durch eine MUI / Zune-basierte ersetzt (amiga-news.de berichtete). Die nun veröffentlichte Version 1.0.4 enthält folgende Änderungen:
  • AROS x86_64 support.
  • AmigaOS4 version built with Newlib to reduce binary size.
  • Version requester shown when started as a tool from Workbench.
  • (getversion) bugfix.
(dr)

[Meldung: 20. Okt. 2025, 06:07] [Kommentare: 0]
