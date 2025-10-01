amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
23.Okt.2025
Andreas Magerl (ANF)


 Printmagazin: Amiga Future 177 - Vorschau und Leseproben
Von Ausgabe 177 (November/Dezember 2025) der Amiga Future sind inzwischen die Leseproben sowie die Vorschau online. Das Heft bietet u.a. die folgenden Themen:
  • Interview Peri Fractic: Der Mann, der Commodore wiederbelebt
  • Messbericht Gamescom 2025
  • Review Siedler 2
  • Review Starfall Defenders
  • Review ArcadeR 9
  • Review AmiBrowser
  • Review Turrican 2 AGA
  • Review AmiBrowser
  • Special MakeCD und FryingPan
  • Special 40 Jahre Amiga Teil 4
  • Wissen 10: Echtzeit-Rendering von Boden- und Deckentexturen auf dem Amiga 500
Der Publisher APC&TCP bittet die Abonnenten zu überprüfen, ob man der Redaktion die aktuelle Postanschrift und E-Mail-Adresse mitgeteilt habe. Die Amiga Future wird bereits einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin verpackt und verschickt, weswegen man Anschrifts-Änderungen zeitnah mitteilen sollte. Nachsendeanträge funktionierten im Normalfall nicht bei Zeitschriften. Außerdem wird darum gebeten, noch ausstehende Abo-Rechnungen zu begleichen, derzeit seien viele Abo-Rechnungen noch unbezahlt. (cg)

[Meldung: 23. Okt. 2025, 12:43] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.