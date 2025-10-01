Printmagazin: Amiga Future 177 - Vorschau und Leseproben

Von Ausgabe 177 (November/Dezember 2025) der Amiga Future sind inzwischen die Leseproben sowie die Vorschau online. Das Heft bietet u.a. die folgenden Themen: Interview Peri Fractic: Der Mann, der Commodore wiederbelebt

Messbericht Gamescom 2025

Review Siedler 2

Review Starfall Defenders

Review ArcadeR 9

Review AmiBrowser

Review Turrican 2 AGA

Special MakeCD und FryingPan

Special 40 Jahre Amiga Teil 4

Wissen 10: Echtzeit-Rendering von Boden- und Deckentexturen auf dem Amiga 500 Der Publisher APC&TCP bittet die Abonnenten zu überprüfen, ob man der Redaktion die aktuelle Postanschrift und E-Mail-Adresse mitgeteilt habe. Die Amiga Future wird bereits einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin verpackt und verschickt, weswegen man Anschrifts-Änderungen zeitnah mitteilen sollte. Nachsendeanträge funktionierten im Normalfall nicht bei Zeitschriften. Außerdem wird darum gebeten, noch ausstehende Abo-Rechnungen zu begleichen, derzeit seien viele Abo-Rechnungen noch unbezahlt. (cg)



