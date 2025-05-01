amiga-news ENGLISH VERSION
24.Okt.2025



 Quelltext-Editor: Scorpion-Engine-Extension 1.0 für Visual Studio Code
Für Microsofts Visual Studio Code (Windows, Mac OS, Linux) hat Kåre 'Docster' Johansen eine Erweiterung veröffentlicht, die das Lesen und Schreiben von .codeblock2-Code des Game Construction Kits Scorpion Engine mit dem freien Quelltext-Editor ermöglicht.

Bei Codeblocks handelt es sich im Wesentlichen um Gruppen von Anweisungen, die in einer linearen Reihenfolge ausgeführt werden. Das entspricht weitgehend herkömmlichem Code. (dr)

[Meldung: 24. Okt. 2025, 22:15]
