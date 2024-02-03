amiga-news ENGLISH VERSION
24.Okt.2025



 AmigaOS 4: SDL 3.2.24
Juha 'capehill' Niemimäki stellt die Version 3.2.24 der Multimedia-Bibliothek SDL für AmigaOS 4 zur Verfügung. Änderungen:
  • Set mouse focus on window activation: fixes issue with hidden mouse cursor
  • Add Spanish locale
  • Improve debug logging
Direkter Download: SDL3.lha (10 MB) (dr)

[Meldung: 24. Okt. 2025, 22:22] [Kommentare: 0]
