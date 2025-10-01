Dokumentation: APC&TCP veröffentlicht "Amiga38"-DVD

Pressemitteilung: APC&TCP freut sich bekannt zu geben, das seit heute die DVD Amiga38 verfügbar ist. Bei der Amiga38 DVD handelt es sich um zwei gepresste Daten-DVD9 mit folgenden Inhalt: Amiga38 Dokumentation

Interview mit Dave Haynie (Amiga34)

Amiga38 Panel AEON - Trevor Dickinson

Amiga38 Panel Demoscene - Andre Kudra

Amiga38 Panel - AmigaOS 3.2 - Camilla Boemann

Amiga38 Panel Pistorm - Michael Schulz

Audio Interview mit Dave Haynie (Amiga34)

Audio Interview mit Markus (Amiga34) Bitte beachtet: Es handelt sich um Daten-DVDs mit Video-Files. Der Erlös geht fast komplett an den Veranstalter des Amiga Events, um zukünftige Events leichter finanzieren zu können. (cg)



