|26.Okt.2025
| Sound-Tool: FxBox 1.15
Der in AMOS verfasste Echtzeit-Multi-Loop-Prozessor und -Editor FxBox liegt nun in der Version 1.15 vor. Zu den zahlreichen Neuerungen zählen das Laden von 24-Bit-Dateien, die beim Öffnen automatisch konvertiert werden, und die Unterstützung langer Dateinamen im Auswahlfenster. (snx)
[Meldung: 26. Okt. 2025, 08:38] [Kommentare: 0]
