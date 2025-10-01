|ENGLISH VERSION
|26.Okt.2025
| Rätselspiel: Wordz
Bei Wordz gilt es, in rechteckigen Buchstabenfeldern wahlweise deutsche oder englische Begriffe zu identifizieren. Letztere sind bei diesem Rätsel indes nicht bloß senkrecht, waagerecht oder diagonal angeordnet, sondern auch um die Ecke. (snx)
[Meldung: 26. Okt. 2025, 08:38] [Kommentare: 0]
