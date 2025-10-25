amiga-news ENGLISH VERSION
26.Okt.2025



 AROS-Archives-Uploads bis 25.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 25.10.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
installerlg.x86_64-aros-v... uti     132kb Commodore Installer replacement
installerlg.i386-aros.lha    uti/wor 231kb Commodore Installer replacement
lilcalendar.i386-aros.lha    uti/wor 3Mb   Calender scheduling and reminder...
(snx)

[Meldung: 26. Okt. 2025, 08:38] [Kommentare: 0]
