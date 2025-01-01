|27.Okt.2025
| Internetradio: TuneFinderMUI 0.8
TuneFinderMUI sucht Internetradiostationen und bietet dabei diverse Filtermöglichkeiten. Einzelne Sender können in eine Datei exportiert oder direkt mit AmigaAMP abgespielt werden, auch ganze Senderlisten lassen sich als Playlist im PLS-Format abspeichern - das ebenfalls von AmigaAMP unterstützt wird.
Seit unserer letzten Meldung wurden folgende Änderungen vorgenommen:
Direkter Download: TuneFinderMUI.lha (67 KB) (dr)
- Double click a station or use the play button to start playback in AmigaAMP
- Use the Fav+ button to add stations to favorites
- Use the Save button to save stations as PLS files
- Access settings through Project -> Settings menu
- Added automatic Radio Browser API server rotation
- Implemented DNS discovery of available API servers
- Added "Next Server" button to manually switch between servers
- Improved resilience against server outages with multi-server fallback
- Enhanced error recovery with automatic retries on different servers
- Added track info to the main TuneFinder screen
- Fixed bug with server rotation
