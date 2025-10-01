amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
27.Okt.2025
AmigaKit


 A600GS und A1200NG: System-Update mit neuer AmiBrowser-Version
Für seine emulationsbasierten Systeme A600GS und A1200NG veröffentlicht AmigaKit regelmäßig System-Updates, welche Bestandskunden direkt per eingebautem Live-Updater erhalten.

Die jüngsten Aktualisierung enthält unter anderem eine neue Version des AmiBrowsers als auch ScummVM V3. Außerdem können Benutzer nun HDFs innerhalb des A600GS erstellen. (dr)

[Meldung: 27. Okt. 2025, 22:00] [Kommentare: 2 - 28. Okt. 2025, 05:33]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.