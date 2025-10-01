amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

29.Okt.2025



 Cross-Compiler/Assembler: Calypsi 5.13 für Windows, Linux und Mac OS
Die Calypsi-Sammlung von Compilern und Assemblern, mit der sich unter Windows, Linux und Mac OS Code für verschiedene Retro-Plattformen erzeugen lässt, wurde in der Version 5.13 u.a. um ein Debug-Makro ergänzt.

Calypsi ist zwar bei GitHub beheimatet, jedoch sind die Quelltexte nicht frei verfügbar; zudem ist die Nutzung nur für private Zwecke gestattet. (snx)

[Meldung: 29. Okt. 2025, 09:20] [Kommentare: 0]
.
.