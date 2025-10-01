amiga-news ENGLISH VERSION
30.Okt.2025



 7-bit: Firmware-Version 0.63 für Bluetooth-Adapter
Die Firmware für den Bluetooth-Adapter BlueLink von 7-bit wurde aktualisiert. Version 0.63 bietet folgende Neuerungen:
  • added mouse support for AtariST mode
  • added mouse emulation in gamepad mode for AtariST
  • modification of mouse handling procedures
  • modification of mouse emulation procedures
Folgende Eingabegeräte werden jetzt zusätzlich unterstützt:
  • SteelSeries Stratus Duo
  • Xbox Elite Series 2
  • 8BitDo NEOGEO Wireless Controller
  • ATARI VCS joystick (experimental support)
(cg)

[Meldung: 30. Okt. 2025, 22:07] [Kommentare: 0]
