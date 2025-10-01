amiga-news ENGLISH VERSION
30.Okt.2025



 AmigaOS 4: Minecraft-Klon "ClassiCube"
"HunoPPC" und "AOS4 fans from Mars" haben den Server-basierten Minecraft-Klon ClassiCube auf AmigaOS portiert. ClassiCube bildet das ursprüngliche, "Classic" Minecraft von 2009 nach. Die AmigaOS -4-Umsetzung benötigt clib4 - eine passende Version wird im Archiv mitgeliefert, sie muss aber im System installiert werden. (cg)

[Meldung: 30. Okt. 2025, 22:15] [Kommentare: 0]
