|31.Okt.2025
| Halloween-Minispiel: Whack-a-Skull
Pünktlich zu Halloween hat Alberto Sgaggero ein kleines in AMOS geschriebenes Spiel für den Amiga 500 veröffentlicht, bei dem man neben einem Grabstein erscheinende Totenköpfe treffen muss. (dr)
[Meldung: 31. Okt. 2025, 17:38] [Kommentare: 1 - 31. Okt. 2025, 19:47]
