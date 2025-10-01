amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
31.Okt.2025



 Halloween-Minispiel: Whack-a-Skull
Pünktlich zu Halloween hat Alberto Sgaggero ein kleines in AMOS geschriebenes Spiel für den Amiga 500 veröffentlicht, bei dem man neben einem Grabstein erscheinende Totenköpfe treffen muss. (dr)

[Meldung: 31. Okt. 2025, 17:38] [Kommentare: 1 - 31. Okt. 2025, 19:47]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.