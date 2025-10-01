|31.Okt.2025
| m68k-Assemblerunterstützung: m68kplugin für JetBrain
Im September 2021 berichteten wir über Chris 'platon42' Hodges MC68000 Assembly Language Plugin für die integrierten Entwicklungsumgebungen von Jetbrains und erwähnten in diesem Zuge auch einen zweiten Ansatz von Yann Cébron, von dessen Plugin es zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keine Veröffentlichung gab.
Dies geschah kurz danach. Laut Dokumentation konzentriert sich die Unterstützung aktuell auf die Bereiche Bearbeitung, Code-Einblick und Navigation. Es gibt keine Unterstützung für die Projekteinrichtung, die Integration mit Build-Tools oder die Ausführung/Fehlerbehebung. Nun wurde die neue Version 0.2.0 veröffentlicht. (dr)
[Meldung: 31. Okt. 2025, 17:55] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]